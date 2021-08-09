哪些LINE貼圖最不受歡迎？眾怒喊「3種討人厭類型」：又吵又煩

▲LINE因能傳遞貼圖表達心情，而受到不少用戶喜愛。不過，就有女網友好奇詢問「有很討厭的貼圖嗎？」而引來鄉民曝光答案。（圖／翻攝LINE官網）

近年來隨著網路快速發展，不少民眾都會以社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡，其中LINE能傳遞貼圖表達心情的功能，總是受到不少用戶喜愛。不過，就有一名女網友指出，遇到友人常傳她不喜歡的貼圖，因而不滿發文抱怨，文中她也好奇「女孩們有很討厭的貼圖嗎？」隨即引來鄉民曝光答案。

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示跟朋友聊天時，對方一直狂傳她不喜歡的貼圖，讓她不爽直呼「一直傳到底想表示什麼？？？有夠煩= =」。這也讓她突然好奇詢問「女孩們有很討厭的貼圖嗎？我自己最討厭的是全螢幕貼圖，全螢幕真的神煩，有聲貼圖也很吵= =」。

貼文一曝光，就引來鄉民熱議，「我每天都要被貼圖攻擊數百則..」、「哈…你回話也都傳佔版面的貼圖給她啊」、「我之前因為貼圖翻臉，在討論事情，我一直打字對方一直回貼圖到底什麼意思？他說是我的問題」、「應該要出封鎖貼圖的功能了」。

其中不少人也紛紛認同「全螢幕貼圖」和「有聲貼圖」讓人不悅，「超討厭全螢幕還有有聲貼圖，不論圖案是什麼」、「全螢幕貼圖我也不愛，想看訊息還要等貼圖先跑完」、「全螢幕貼圖也很煩」、「有聲音的比較不行，會被嚇到」、「超討厭有聲貼圖，超級吵」、「我討厭貼圖，尤其是有聲音的，看了一肚子火」。

甚至有網友點名「小孩貼圖」也十分討厭，直言「絕對是小孩貼圖= =最近認識一個一直用，不過看到後面好像…也習慣了？」、「自製醜小孩貼圖==」、「討厭自製路人小孩貼圖，只有自己爸媽喜歡看吧（笑」、「討厭自製小孩圖」；但也有用戶緩頰「主要是對方不打字卻一直傳無意義貼圖吧，這樣不管什麼貼圖都很煩XDD」、「我覺得看人傳」。（編輯：陳雅雲）

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