不滑社群軟體會跟朋友脫節？「前IG上癮者」曝戒除心得：大家都該嘗試

如今科技日新月異，網路通訊越來越發達，社群軟體的使用也相當普遍，因此就近日就有網友在網路上表示疑惑「現在生活中是不是很難碰到沒用社群軟體的人？」沒想到這讓大量過來人紛紛留言表示還是有許多人對社群軟體「不上癮」，更有用戶分享了戒除社群軟體的三個心得，直言「真的很有趣」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「身邊有沒有完全不用社群軟體的人？」的文章表示，「以前認識一個人，大多要透過聊天還是什麼的才能了解，現在如果知道對方的FB、IG，就滿有機會知道對方興趣 喜好，甚至常去哪裡」，因此這也讓原PO表示疑惑「而我突然想到，如果想要認識的人，完全沒在用社群軟體，然後生活中也很難常常碰到，好像就會沒有然後了欸，再來其實以前大多數人也沒在用，不過現在沒用會被當成很神秘的人，大家身邊有那種人嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

而網友們紛紛留言表示「不用IG，FB只當入口帳號不加人，LINE只做工作聯繫，沒朋友」、「若不是為了找食物也不會用IG」、「男友沒IG，臉書沒在更新，原始人類」、「有，連手機跟LINE都極少在用，更別提FB或IG，壓根就沒有…能找到人看緣分…」、「有，我同事。連公司群組都不加的，但是公事上有問題要交代，要主動打電話給公司不能漏掉，要做到這點」、「絕大多數人都有帳號，只是潛水而已，不發文、狀態純看別人」。

而《NOWnews 今日新聞》更實際訪問經常使用社群軟體的林小姐「戒除社群軟體」的過程及心得，林小姐表示，在停用的過程中分別有著3個優點和缺點，林小姐指出優點在於「大幅減少焦慮感」、「購物慾降低，少看少買」和「遠離社群綁架，把重點回歸到自己身上，感覺時間變多了，生活過得比想像好很多」；而停用社群軟體的缺點則是「與朋友圈脫節、跟不上流行」、「美食清單都收藏於社群軟體」和「少了逛社群軟體，增加滑其他手機APP的時間」。

而這樣停用社群軟體的三個優缺點讓林小姐認為「『社群』依然為生活帶來許多樂趣，但學會減少，共存，不上癮，不過度依賴，而停用社群軟體是個具有強大效果的有趣體驗，尤其推薦給遭遇不如意，處於迷茫狀態的人們，真心覺得每個人都該嘗試」。（編輯：王柏文）

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