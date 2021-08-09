心跳漏拍！打烊麵店傳來一股「毛毛眼神」　店貓直盯路人：吃宵夜嗎？

在人車稀少的夜晚，看到這一幕真的會心跳漏一拍啊！日本一名網友日前經過一間打烊的麵店時，突然感到一股「毛毛眼神」向自己投射過來，往櫥窗一看驚見「牠」盯著窗外，彷彿在對路人說：「要不要進來吃宵夜？」。

住在埼玉縣的推主@ yuuki122606日前走在街道時，由於當時天色已晚路上人車稀少，大部分的店家也已經關門。走著走著經過一間打烊的蕎麥麵店時，突然覺得有一點「毛毛的」、彷彿被一股奇怪的眼神盯視，隨後往店家的櫥窗一看，讓他嚇到忍不住尖叫一聲，因為竟然有一隻橘白貓端坐在櫥窗裡看著自己！原來牠是這間名為「大むら」的招牌貓「Peta（ぺたくん）」，除了牠以外另外還有一隻母貓「Kota（こたちゃん）」，兩隻貓是麵店的招財貓，會主動與客人打招呼因此相當受到歡迎，平時最喜歡窩在櫥窗裡看著屋外或是發呆，這才剛好被推主遇見啦！

推主將Peta的照片分享在網路上，短短幾天就吸引超過31萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「店長盡忠職守到營業結束」、「不就是新口味提前擺上去而已嗎？XD」、「老闆在關店後就會從人類變成貓，很正常」、「就只是店長在看有沒有客人而已，大驚小怪」、「貓：宵夜場啊！怎麼了嗎？」另外也釣出許多曾經看過牠們的網友，希望有一天去日本玩也能遇見牠們坐檯啊！