喵喵伴手禮！夫妻遊玩希臘收編「蹭飯小浪貓」！網讚：旅程值了

多了個小小旅伴！一對來自曼島（Isle Of Man）的夫妻，正悠閒地享受他們的希臘之旅，卻在某個海灘偶遇一隻虎斑貓，小小的身體藏著巨大的勇氣，毫不怕生地黏著夫妻，似乎認準他們當未來的奴才，夫妻又驚又喜，思量後收編下這意外之喜！

正在希臘旅行的夫妻二人，這天正躺在沙灘上欣賞日落，突然一隻小虎斑跳到他們面前，用大大的雙眼和奶萌的聲音祈求食物，不敵小貓的可愛攻勢，兩人立刻貢出食物「投降」。小貓飽餐一頓後並未離去，仍呆呆地坐在夫妻的海灘墊上，彷彿已認準他們。環顧四周沒有遊客，夫妻與一位過路老人詢問後，得知附近房產全都是渡假用小屋且近期無人居住，看來這隻小貓並沒有家。

夫妻向四處打聽，沒有任何店家認識小貓。他們知曉在沒有食物、水和住處的情況下，牠被留在海灘上絕對無法生存！謹慎的夫妻在海灘附近留宿，小貓與二人一起安頓在露營車內，一宿過後，仍未有聽到消息來找小貓的人，於是他們正式將牠收編，為其取名「Vangelis（希臘文天使之義）」。

Vangelis被收編後與夫妻一同踏上旅途，小貓是個非常好的旅伴，完全不受引擎及外頭噪音所困擾，非常穩定地跟著兩人遊山玩水，在某次遊玩中，可愛的身影吸引另一位希臘女子主動攀談，甚至還提供小貓、和二人許多美味的食物，使夫妻得到一頓美好的情誼！這隻與人非常有緣的小貓，在自己勇敢的行動中找到一輩子的家人，再也不用為生存煩惱了！網友嘖嘖稱奇道：「真是一個美好的相遇～」、「旅行就是能遇到這樣特別的緣分」、「小貓是夫妻的最佳伴手禮！」、「夫妻這趟旅程值了！」。

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