台灣「第一款上市」的泡麵是誰？網友貼出「橘紅色包裝」惹眾淚憶：懷念的味道

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。近日，一名網友在臉書分享「第一個上市台灣的泡麵」，號稱是4、5年級生的共同回憶，畫面曝光立刻引發網友共鳴，直呼「這是最好吃的泡麵！」

原PO在臉書社團《花蓮舊時光》表示「吃過古早味的泡麵嗎？4、5年級共同的回憶」，他在文中貼出一個絕版泡麵的包裝袋，橘紅色的外觀，上方寫著「生力麵」，還印有一隻公雞的圖案。

原PO好奇詢問廣大網友「第一個上市台灣的泡麵——生力麵，有讓你勾起回憶嗎？就是這個消失的包裝」，並稱「聽說連一個空又破的袋子搶標拍賣中，您說空破包裝袋有用嗎？但這是當時小時後台灣第一包速食麵的無限回憶」，大嘆「自此再也沒有如此香醇的古早味的泡麵上市！」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「現在泡麵太多了，沒有以前那種單純的香味」、「我小時候的最愛」、「現在應該買不到了吧？懷念的味道」、「最好吃的泡麵」、「現在沒有一款比得上」、「真的沒對手」、「懷念極了，兒時的最幸福美食」。（編輯：賴詠璿）

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