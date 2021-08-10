拚七夕前脫單！女追男「主動穩聊」有用嗎？直男曝「心動關鍵」：其實很簡單

人們常說，「日久生情」，不論是朋友間，或是剛認識的男女，經過長時間的相處或是聊天，就會對對方產生感情。近日有網友在網路論壇討論，「日久生情」對女生追男生是不是有幫助？沒想到男孩們都指出一點關鍵，直言「基本上算是穩了」，引起討論。

這位女網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「男生會喜歡嗎」的貼文，原PO先是問，如果一個女生長的不差，個性也不錯，一直主動找男生聊天分享心情，而且這個男生也剛好是單身，就問「男生有可能會喜歡這個女生嗎？」，原PO再提問，日久生情和習慣每天聊天，這點對女生追男生是否有幫助，或者是有沒有其他的方法可以讓男生喜歡一個女生。

貼文一出，男孩們把自身經歷講出來，「這個不好說欸，後續能不能產生化學反應，就要看有沒有關鍵的觸媒了，確實日久會生情，但也可能變兄弟」、「男生很簡單，會不會喜歡第一眼就知道了，會喜歡的話接下來就是平時的加分，分數夠了就會想跟女生在一起了」、「日久生情有機會，但不一定，有個女孩也是這樣走進我心裡，但因為某些因素，最後還是無疾而終」、「穩聊有話題挺能暈的」、「日久生情是有可能的」。

不過也有網友指出重要的關鍵，還是在於是否「臭味相投」，「重點，妳是不是對方的菜，不是對方的菜，條件再好對方也不會喜歡」、「看臉、對味、聊的來，就有可能在一起」、「長得不錯、個性不錯，這兩點要是對方也這麼認為，那基本上算是穩了」。（實習編輯：歐雅如）

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