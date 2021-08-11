影／浪浪也在辦奧運？三隻貓咪呆坐磚塊宛如「頒獎台」　網友配音：我要拿金牌！

東京奧運剛剛結束，對於世界各國的運動好手來說，只要有輸贏比賽就是幾家歡樂幾家愁，贏家能站在最高頒獎台上驕傲地接受眾人喝采，輸家只能在底下默默期許未來更上層樓，只是沒想到這個畫面也適用於貓咪身上？

推特帳號nori22是一名愛貓人士，經常在網路分享路上遇見的浪貓。這天推主經過一巷弄，發現一空地被人放置了幾塊混凝土磚塊，這時剛好有三隻浪貓出現在這裡，其中兩隻分別占據高矮不同的磚頭上，另一隻橘貓只能眼巴巴地坐在地上，畫面看起來就像是頒獎台一樣。有趣的是三隻貓咪的表情也非常到位，站在最高處代表「金牌」的橘貓表情相當自豪，「銀牌」玳瑁貓則望向遠方，彷彿在期許未來能一舉奪冠，而坐在地上的「銅牌」橘貓卻一臉哀怨，三隻貓咪的表情剛好呈現三種不同得主的心情啊！

推主將照片分享在網路上，很快就吸引許多網友噴笑留言：「三隻貓咪的表情很微妙」、「貓貓也在瘋奧運嗎？」、「不管是哪一隻貓咪選手，應該通通給金牌啦」、「第一名跟第三名的表情也差太多」。