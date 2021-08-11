最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
毛孩日常淘口袋

影／浪浪也在辦奧運？三隻貓咪呆坐磚塊宛如「頒獎台」　網友配音：我要拿金牌！

文 : 寵毛網

東京奧運剛剛結束，對於世界各國的運動好手來說，只要有輸贏比賽就是幾家歡樂幾家愁，贏家能站在最高頒獎台上驕傲地接受眾人喝采，輸家只能在底下默默期許未來更上層樓，只是沒想到這個畫面也適用於貓咪身上？

路遇浪貓坐「頒獎台」　網一看笑：第三名的臉很臭！

在混凝土磚搭建的「頒獎台」上，「金牌」橘貓表情相當自信，「銀牌」玳瑁則看向遠方，坐在地上的「銅牌」看起來一臉哀怨！（圖／twitter帳號nori22）

推特帳號nori22是一名愛貓人士，經常在網路分享路上遇見的浪貓。這天推主經過一巷弄，發現一空地被人放置了幾塊混凝土磚塊，這時剛好有三隻浪貓出現在這裡，其中兩隻分別占據高矮不同的磚頭上，另一隻橘貓只能眼巴巴地坐在地上，畫面看起來就像是頒獎台一樣。有趣的是三隻貓咪的表情也非常到位，站在最高處代表「金牌」的橘貓表情相當自豪，「銀牌」玳瑁貓則望向遠方，彷彿在期許未來能一舉奪冠，而坐在地上的「銅牌」橘貓卻一臉哀怨，三隻貓咪的表情剛好呈現三種不同得主的心情啊！

路遇浪貓坐「頒獎台」　網一看笑：第三名的臉很臭！

這是金牌得主的樣貌，雄赳赳氣昂昂，非常有自信。（圖／twitter帳號nori22）

路遇浪貓坐「頒獎台」　網一看笑：第三名的臉很臭！

銀牌玳瑁：下一次我一定要拿冠軍！（圖／twitter帳號nori22）

路遇浪貓坐「頒獎台」　網一看笑：第三名的臉很臭！

銅牌橘貓：我的獎品該不會只有一個罐罐吧？（圖／twitter帳號nori22）

路遇浪貓坐「頒獎台」　網一看笑：第三名的臉很臭！

金牌與銀牌得主都忍不住「喜極而泣」，銅牌則是「笑不出來」……（圖／twitter帳號nori22）

路遇浪貓坐「頒獎台」　網一看笑：第三名的臉很臭！

銅牌橘貓：你哭什麼啊？　金牌橘貓：嗚嗚我太高興了，我終於拿到冠軍了，最重要的是有無限罐罐供應！（圖／twitter帳號nori22）

路遇浪貓坐「頒獎台」　網一看笑：第三名的臉很臭！

這些是其他沒得獎的參賽選手，希望下一次換你們站上頒獎台！（圖／twitter帳號nori22）

推主將照片分享在網路上，很快就吸引許多網友噴笑留言：「三隻貓咪的表情很微妙」、「貓貓也在瘋奧運嗎？」、「不管是哪一隻貓咪選手，應該通通給金牌啦」、「第一名跟第三名的表情也差太多」。

Tags : 奧運浪浪貓咪金牌銀牌銅牌頒獎

寵毛網
寵毛網擁有全台唯一寵物飼料評薦平台、超多寵物知識趣聞與各種優質寵物用品，陪您一同寵愛毛小孩！