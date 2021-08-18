比已讀討厭？LINE聊天別做「超反感行為」！眾人共鳴：當我很閒嗎

▲有一名女網友抱怨，每次回朋友LINE的訊息，豈料下秒對方就會「打電話來」，讓她感到很困擾，貼文一出，網友全搖頭「真的很討厭」。（圖／翻攝自LINE官網）

LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；不過，就有一名女網友抱怨，每次回朋友LINE的訊息，豈料下秒對方就會「打電話來」，讓她感到很困擾，貼文一出，網友全搖頭「真的很討厭」。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「很怕那種一回訊息就打電話過來的朋友」為題發文，表示能回覆訊息不代表能「接電話」，「通常大家想聊天時，都會互相問問能不能講電話，能的話才打。最近卻發現，有個朋友會先傳一段閒聊般不太重要的話，等我回覆訊息時就會在當下那秒打電話過來」。

但對方通常不為了什麼，就只是想聊天，「跟他說了我在忙，不能講，卻理直氣壯地說『能回訊息為什麼不能聊天』」。有時對方自己碰到不能打電話的情形，卻仍是秒回，讓原PO超傻眼「真的很閒是嗎」。

原PO接著說道，所以自己一般不是從通知回覆對方訊息，而是先在筆記本打好要回她的訊息後，複製貼上到聊天室再傳出去，「不然她往往秒讀秒回，一不小心已讀不回她的訊息，就會無限洗版」，像是狂傳問號「？？？？？」、「怎麼不回我訊息，哈哈」，也讓原PO忍不住直呼「搞得我很問號，想揍人」。

貼文一出，網友全傻眼，「好閒的朋友，上班時候就是只能傳訊息不能講電話呀！因為講電話會被聽到啊」、「我也很怕接電話」、「笑死，跟我媽一樣」、「這種人真的很討厭，我有朋友就是這樣，整個都快氣瘋了，跟對方講說我很討厭講電話，要打就發訊息先問我，不然我一定掛掉」、「我以為是老人的症頭….打字太麻煩太慢了，不管有閒事重要事都還是喜歡打line過來…..長輩很難控制」。

其中，也有網友建議，「你可以跟他說，下次要打電話來前可不可以告知你，如果他生氣，就是很幼稚又不替別人著想的人，可以不用聯絡了很討厭」、「直接封鎖他」、「封鎖，結案」、「把賴通話功能關掉」、「我都用無聲傳送」。（編輯：郭佩蓉）

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