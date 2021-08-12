會介意對象「小很多歲」嗎？網熱議「交往年齡基準」：概念完全不同

在尋求另一半時，年齡會是篩選條件嗎？近日就有網友在網路上表示疑惑「交往對象和自己的年齡『差1輪』會不會超尷尬？」沒想到卻引出了全場網友點出致命關鍵，直言「很重要」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「吃比自己小一輪的很可恥嗎？」的文章表示，「有個朋友一直沒跟大家透露交往對象，結果有一次偶然被發現對象小他一輪，有人就開始虧，頓時不意外原來他不想講的原因，不過吃比自己小一輪的不是很爽嗎？會可恥嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「剛好相反，和年輕正妹交往是光宗耀祖吧」、「人家開心樂意就好，哪裡可恥」、「成年單身交往，小兩輪也不關你的事」、「成年就可以了」、「都成年就沒差吧 有問題是吃心智還未成熟的」、「觀念想法有合拍比較重要」、「有一對情侶朋友差7、8歲，交往十年有了吧感情超好，根本無所謂」。

甚至大多數人更認為「是否成年」為一大關鍵，「比如40歲和28歲交往，這很OK，如果是28歲就和16歲交往，就覺得不太好」、「30對18、42對30是不一樣的概念」、「看情況，46歲和34歲交往很正常，30歲和18歲交往就很常是自卑作祟，佔小女生涉世未深，未成年的話請報警」、「28歲和16歲交往，跟36歲和24歲交往；概念上完全不同」。（編輯：王柏文）

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