影／哪款超商涼麵CP值最高？營養師評比7-11、全家人氣品項：不建議吃它

最近天氣越來越熱，炎熱的夏日不可少的就是冰冰涼涼的涼麵啦！想消暑同時又吃的健康， CP值超高的超商涼麵，讓我們跟著營養師品瑄一起來看看吧！

營養師品瑄在7-11和全家選取 9 款涼麵作比較，並從熱量、鈉含量、味道作考量，以打分的方式分享其CP值。

在7-11的部份共4款涼麵，營養師分別評比：日式蕎麥風味麵（4/5分）、真飽特選麻醬（3/5分）、真飽蒜辣麻醬（4/5分）、真飽香辣麻醬（2/5分）。

在全家的部份共5款涼麵，營養師則評比：日式蕎麥風味沾麵（3/5分）、麻醬涼麵（5/5分）、台式麻醬涼麵（5/5分）、椒麻香蔥涼拌麵（5/5分）、大滿足香辣涼麵（3/5分）若要消暑不建議吃它，會越吃越熱。

最後，營養師品瑄也提醒大家，這些涼麵幾乎都是澱粉為主，沒什麼蛋白質，而且通常都還滿油的。建議不要單吃，盡量選擇分量適中的，再搭配一些蛋白質飲品或是水果，讓飲食更均衡。（實習編輯：譚翠兒）

▶ 感謝授權：好味營養師品瑄

完整影片：https://youtu.be/kZgMVT91nD4

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