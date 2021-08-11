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波霸是粉圓嗎？四季春是綠茶嗎？手搖店員整理「15大崩潰問題」：快氣瘋

▲別再問這些問題！手搖店員工揭客人最愛的「15疑問」。（圖／取自pixabay）
文 : NOWnews今日新聞

現在不少人只要外出，習慣買一杯手搖飲料來喝，不過有些店家的經營模式、飲品種類、甜度或是冰度都不一樣，顧客就會上門詢問。近日有網友在網路論壇上整理「15個」身為手搖店店員最常被問的問題，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「手搖店的心酸」的貼文，原PO說，客人問了他不知道的事情，原PO都會耐心回覆，不過換個角度想客人就是不知道這些專業罷了，她也說有時候聽到那些問題會氣到瘋掉，非常崩潰，於是整理了「15個」常被問的問題，如下表示：

  1. 鮮奶茶有加牛奶嗎？
  2. 去冰有冰塊嗎？
  3. 波霸是粉圓嗎？
  4. 四季春青茶是綠茶嗎？
  5. 袋子要錢嗎？
  6. 車子停紅線外面會被開單嗎？
  7. 你們布丁是真的嗎？
  8. 冰淇淋紅茶去冰冰淇淋會不見嗎？
  9. 烏龍茶新鮮嗎？
  10. 袋子有賣收費垃圾袋嗎？
  11. 我不要吸管但你們有筷子嗎？
  12. 小姐我在隔壁飲料店買波霸奶茶那個波霸很難吃
  13. 有沒有什麼茶類喝起來沒有茶味？
  14. 我點可可芭蕾的話你們會跳舞給我看嗎？
  15. 你們有賣彩券嗎？
▲原PO在網路論壇《Dcard》上整理「15個」身為店員最常被問的問題。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲原PO在網路論壇《Dcard》上整理「15個」身為店員最常被問的問題。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）

網友看到貼文後留言表示，「14是來鬧吧笑死」、「被問過，你們半糖是微糖嗎」、「我被問過，冰沙會很冰嗎，冰沙可以去冰嗎，冰沙可以做熱的嗎」、「我要某飲料不要太甜不要太冰」、「珍珠綠茶是一種綠茶嗎？」、「問有沒有賣彩卷的是認真的嗎？」。

不過也是有理性的網友說，「我覺得2還好吧，畢竟很多店真的去冰還是一堆冰塊」、「2真的不能怪客人」、「我覺得1也還好欸，我有買過鮮奶茶不是加牛奶的」、「各行各業都會遇到有人問那些自己覺得是白痴問題的情況，畢竟手搖店飲品千奇百怪，你不講誰會知道可可芭蕾是什麼」。（實習編輯：歐雅如）

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Tags : 去冰四季春崩潰店員手搖波霸粉圓綠茶飲料

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