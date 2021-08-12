影／小浪浪被養出肥肥啤酒肚！被「戳肚碎念」還一臉傲驕：橘貓本來就會胖

感情實在有夠好！網友鍾桓嵱在四年前將一隻小貓帶進家人的生命，隨著時間積累彼此已密不可分，這次就分享他與家中貓咪的甜蜜絮叨，念念牠肥胖的小肚肚、戳戳牠愛睏的小腦門，如此平常的話語卻讓觀影者看得心裡暖洋洋。

這隻形象帥氣的橘白貓是位四歲的酷男孩，因為擁有迷人又柔軟的粉色肉蹼，為之傾倒的鍾先生一家幫牠取名「阿蹼仔」。四年前的夜晚，鍾先生開車在下著綿綿細雨的馬路上，經過路邊時注意到，外頭竟有一隻被遺棄在路邊的小奶貓，看著牠孤單淋雨的身影非常不放心，便趕忙下車將牠收編回家。

四年時光如梭，阿蹼仔從原本那隻連路都走不好的幼貓，變成現在擁有啤酒大肚肚的帥氣哥哥，個性親人又溫和的牠，常常與家人一同遊山玩水、上天下海，感情非常牢固。這天鍾先生便在網路上分享自己與阿蹼仔的聊天日常，對話簡單、樸實，卻能讓觀影者感受到這一家人深厚的情感！

阿蹼仔被爸爸戳下巴後，表現出又傲嬌又無所謂的模樣實在是太可愛啦！黏人的牠與鍾先生感情非常好，睡覺前總要咬咬他的手指頭，撒完今日份的嬌才願意乖乖入睡，剛過父親節的鍾先生也回想四年前的相遇，由衷讚道：「阿蹼仔就是我最好的父親節禮物！」。影片上傳社團後吸引許多網友，紛紛留下對貓咪的想法：「那個是粉嫰腰包」、「可愛的孩子，好像聽懂主人說的話，超可愛！」、「阿噗仔心想：橘貓本來就可以變胖」、「當你的貓咪真是太幸福了！！！」。

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