▲很多人都會使用一些術語表達不同的感情狀況，但猛然一看完全猜不出是什麼意思，讓人一頭霧水。（圖／shutterstock）

「我家貓會後空翻」是遐想、看到他就「鹿了」？這些調情流行語你有被撩過嗎？

除了綠茶婊、工具人等大家都已經非常熟悉的詞語外，很多人都會使用一些術語表達不同的感情狀況，猛然一看完全猜不出是什麼意思，讓人一頭霧水。

時間管理大師：「時間管理大師」一詞源自2020年，周揚青爆料藝人羅志祥劈腿、喜歡「多人運動」，並在分手信指出，羅志祥每天半夜三、四點才說晚安，不知道到底是哪來的時間可以劈腿，羅志祥因此被網友封為「時間管理大師」，後來「時間管理大師」也用來指稱「腳踏多條船的人」，是許多人在情場中避之唯恐不及的危險人物。

暈船：搭船的時候感到不適叫做「暈船」，在感情世界裡也有人總是苦於「暈船」問題。由於要「上」船了才會「暈船」，因此最初「暈船」一詞僅限於描述「在還沒確認彼此關係的情況下就發生性關係，還不小心愛上對方」，但是隨著這個詞的流行，現在有越來越多人擴大解釋，不一定要發生過性關係，只要是在不該放感情的時候動了真情，就可以算是「暈船」。

ㄩㄇ：現代人對於性的觀念越來越開放，「約炮」也不再是禁忌的話題，不少人會用交友軟體約炮，但是並非每個人都能接受這個行為，為了確認彼此是否有相同的目的，約炮者通常會直接問「約（炮）嗎」節省時間，後來就把「約嗎」簡稱為「ㄩㄇ」，同樣都是「約炮嗎？」的意思。不過現在也有許多人會開玩笑地說「ㄩㄇ」，不一定有性暗示的意思。

要不要來我家看貓／我家貓會後空翻：當對方突然傳訊息問你「要不要來我家看貓？」如果你傻傻以為只是單純看貓咪，可就大錯特錯！由於講「要不要做愛」實在太露骨，很多人會用一些帶有性暗示的句子替代，像是「要不要一起泡溫泉」或是歐美很流行的「Netflix&Chill」，都是問對方是否想發生關係的意思，而「要不要來我家看貓？我家貓會後空翻」則是較搞笑風格的性暗示。

穩聊：「穩聊」就是「穩定聊天」的意思，單看字面會覺得平凡無奇，兩個人穩定聊天有什麼難的？不過對於曖昧時期的人們來說，「穩聊」可是藏著很多學問呢！尤其是現在許多人都仰賴社群軟體互相聯絡，有時候聊著聊著就「被句點」，必須找話題讓對話延續，因此如果能跟曖昧對象穩聊，很多人就會開始思考下一步是否可以推進關係了。

純抱睡：很多情侶在同床共枕時會抱著睡覺，認為這樣比較有安全感，單身者如果想要獲得像情侶這樣的互動關係，有些人就會約「純抱睡」，也就是兩人約出來一起躺在床上睡覺，不發生關係，約過純抱睡的網友分享，在寂寞難耐的夜晚裡，有個陌生人一起抱著睡覺，能夠暫時填補心中的空虛感。不過「純抱睡」感覺就像情侶一樣，有些人也會不小心「暈船」愛上對方。

甘蔗男：甘蔗男就是指認識初期對你甜言蜜語，處處獻暖，做一堆貼心舉動，但交往久了就露出馬腳，開始使壞、劈腿、耍賤，不再捧你在掌心，化身一名渣男。

買可樂：有在玩交友的人最近應該常常看到「買可樂」這三個字，是不是想說可樂最近怎麼了！也太多人想喝了吧？！你太天真啦～買可樂其實很簡單的從英文諧音過來的詞。MAKE LOVE（做愛），唸快一點是不是就變成買可樂啦（羞）！

鹿了：僅適用於「單純的愛」，也就是你看到對方後會產生心跳加速、小鹿亂撞的感覺。為了把這樣的感覺跟暈船區分開來，因此有網友發明出「我鹿了」的新詞彙。

掛睡：「掛睡」，顧名思義就是「掛著電話睡覺」的意思，很多人都曾經歷過每天跟曖昧對象／另一半講電話講到捨不得睡覺，明明雙方都很睏了，卻還是會說「你先掛掉」、「不要啦，你先掛」，你一言我一語的就是不肯掛掉電話，因此有些人會選擇不掛掉電話，直接讓對方透過「電話」陪你睡覺，睡夢中彷彿能聽到對方呼吸聲、打呼聲，非常有安全感。

魚場管理：韓國流行語，指實際上並未交往，但卻像在交往一般保持曖昧關係，同時管理身邊眾多異性的態度或行為。 與時下流行的「普遍撒網，重點培養」的意思接近。

海王、海后：有些人會一次跟很多人搞曖昧，也就是所謂的「漁場管理」、「放線」，延伸出很會養備胎的新詞「海王」、「海后」。這兩個詞最初會爆紅，是由於一支抖音影片的台詞「本以為游進了哥哥的魚塘，沒想到哥哥是個海王」，表示發現喜歡的人（哥哥）不只跟自己搞曖昧，後來許多人都將這種「同時放線養很多備胎」的男生稱為「海王」、女生稱為「海后」。

原文自 《NOWnews 懶人包》