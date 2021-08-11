影／用吸管吹泡泡、開關冰箱…你一定也做過的「10件童年蠢事」大盤點！

成長過程中，活潑的孩子總會讓父母頭痛不已，雖然做的事不至嚴重，可卻會讓小朋友心中相當滿足，樂此不疲。Youtube頻道「老瑜 Old Fish」這次就統整了 10 件小時候必做的蠢事，這些看似沒意義的行為，卻對孩童時期的我們，留下特別的回憶，到底這 10 件事都有哪些呢？

首先第一個登場的就是拍門框，小朋友在長高的時期，總會在經過房門後，下意識的觸碰門框，來達到滿足感，而第二件蠢事「拿房門拉單槓」就與其息息相關，因為長了個子後，當要試試看自己的力氣如何。至於第三件「開關開一半」，則是將燈的開關固定在中間的行為， 雖然毫無意義，但是卻讓網友認為：「共鳴感超強」。

緊接著第四件就是「開關冰箱」，因為小時候，求知慾旺盛的孩子總會想測試，冰箱的燈要如何才能「不關門也暗」。而第五件高速按壓原子筆，就屬於測試肌耐力的行為，第六件「曬衣夾夾各部位」，通常出現在讀書、發呆的時候，為了打發時間而做。至於第七件用瓶蓋喝水，則是一種叛逆行為，通常就是俗稱的活潑調皮。

第八件事「拿吸管吹泡泡」通常出現在喝飲料的時候，因為好動的緣故，孩子除了單純享受飲料外，也會想往裡面吹氣。第九件則是「用嘴測風量」，由於聲音是靠空氣傳播，高速旋轉的電風扇，會讓說出來的聲音產生變化，讓小朋友覺得很新奇。最後一件「一頁一頁折課本」就比較常出現在上課時，因為有些孩子不想認真聽課，又不方便做別的事，所以只好折課本打發時間，期待下課。提醒大家，雖然這些「童年蠢事」不至於犯法，但還是有可能在無意之中發生危險、浪費電源等問題產生唷！（文字編輯：沈傳恩）

▶感謝授權：老瑜 Old Fish

完整影片：https://youtu.be/35XrLmFc8fE

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