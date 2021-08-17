吃滷味必點哪一樣？老饕首推「滷不爛神物」：極入味還超便宜

台灣小吃琳瑯滿目，其中「滷味」深受不少民眾喜愛，不論是當正餐、宵夜都非常合適。對此，近日一名網友在PTT女孩版提到，回家看見阿嬤滷了一整鍋的滷味，內容物應有盡有，不禁好奇詢問大家「滷味要滷什麼最讚？」貼文曝光引發熱議，內行網友狂喊「1神物」，滷不爛卻相當入味。

原PO表示，一回到阿嬤家看到餐桌上放了滿桌的菜，有炒小白菜、燙萵苣、炒莧菜、煎魚，還有一鍋東西，打開一看發現是滿滿的滷味。

原PO欣喜的說「有豬肉、豆乾、杏鮑菇、滷蛋，有時候還會有雞腿肉，但今天沒有。阿嬤煮的滷味最讚了」，她也透露自己最愛的滷味是豆乾，因為湯汁都會吸得滿滿的，最後好奇詢問廣大鄉民「大家覺得滷味滷什麼最讚呢？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「喜歡滷王子麵」、「滷雞爪」、「豆乾、丸子、海帶這些基本款最讚了」、「滷到有點軟爛的米血糕」、「大腸、豆皮、豬耳朵、豬頭皮」、「滷茭白筍好吃」、「棒棒腿跟雞翅」、「好懷念阿嬤的滷肉」。

其中，網友們呼聲最高的是「滷蛋」，認為不僅滷不爛，還特別入味，「最棒就滷蛋，沒有其它」、「蛋白」、「夠味的滷蛋」、「我喜歡筍乾，馬鈴薯跟滷蛋！」（編輯：賴詠璿）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載