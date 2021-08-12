在公司被問「感情問題」怎麼閃？職場老鳥授「2句神回覆」：禮貌不尷尬

踏入職場除了每天得面對繁複工作外，平常與同事、主管之間的應對進退更是充滿學問，很多時候人際關係的拿捏，反而是辦公室內最大的課題。日前就有名男網友抱怨自己在工作環境常常被問「有沒有女朋友？」，儘管遇到長官會照實回答，但注重隱私不喜歡透露私人消息的他對此也感到相當困擾，文章曝光後掀起不少網友給出建議。

原PO在PTT的WomenTalk版上發文感嘆表示，自己常常在工作場合被問到「有沒有女朋友？」之類涉及個人隱私的問題，「雖然最近遇到長官真的還是照實回答了，但希望下次有人問我可以幽默的回應或是含糊的帶過」，並無奈表示自己其實不喜歡在工作場合透露跟工作無關緊要的私人訊息。

接著他也提到自己還遇過高端的技巧提問「類似套話直接假設我沒有女友或是我有女友之類的，讓我自己去修正答案」，對此他也發文求助想知道眾人是如何避諱這類長官跟同輩間的回答，「尤其是長官…，我知道他們無惡意，但我注重這類的隱私，不想要太直接的回應方式」。

討論串底下釣出不少過來人回應，其中就有幾名前輩給出的建議也讓原PO看了不禁狂點頭表示認同，想當作未來的標準答案，「你就回答曖昧中，代表隨時有隨時沒有」、「一律都說有喜歡的人了」，不過也有網友認為遇到這些問題就該直球對決「有沒有就沒有，在那邊含糊只會讓人覺得這個人怎麼講話這麼不直接」、「有就說有啊！長輩只是找話題聊」。（編輯：楊智傑）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載