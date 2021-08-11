小浪貓「定時出現討食」卻永遠吃不飽？真相大白笑翻網友：竟然有分身！

原來是團體行動！台灣網友Chun Lin在這兩個月，每天都會有一隻小黑貓固定來討食，不知從何時起，原本一天討一餐的牠，變成林小姐只要下樓就會見到，原本以為是牠在長身體、胃口變大，但跟街坊鄰居聊天過後林小姐她傻眼了：「原來小黑貓是團夥！？」。

林小姐在兩個月前的晚上，發現自家車底下藏了隻小黑貓，因自身就有飼養9隻貓咪，看見孤苦無依的牠自然心生憐憫，主動放了乾糧在車下，久而久之小黑貓便養成每天晚上8、9點來蹭飯的習慣，且吃飽就離開，揮揮衣袖不帶走一片雲彩。

一天餵小黑貓吃一頓飯成為林小姐的每日行程，也為這可愛的小小訪客取名為「黑衣人」，頗有神秘、捉摸不透的意味。但不知從何時起，原本一日一頓的黑衣人，前來討食的頻率增加了！且不只照三餐，隨時隨地下樓都能看見牠蹲在門口等食物的模樣，甚至有時候剛吃飽離開，沒過多久又現身討食，彷彿永遠都吃不飽，狼吞虎嚥的模樣讓人覺得好心疼！

為了滿足黑衣人，林小姐也「阿莎力」地將飼料放得滿滿滿，讓牠吃好、吃滿！而近幾日她與社區的清潔大姊聊天，才解開黑衣人為何能像無底洞，一直吃、一直塞的秘密。原來黑衣人不只一隻，而是有三隻啊！黑衣人一號、二號、三號會輪班到林小姐家討食，才會每次都將滿滿一碗乾糧吃完，沒過多久又來續攤，林小姐想到這個行為，是不是就跟到吃到飽餐廳用餐，吃一半藉口去門口吹風，結果換了個人進來繼續吃的顧客一樣呢！？

林小姐頓時豁然開朗，覺得黑衣人有分身的事非常爆笑，現在也認命地餵牠們準備食物，不知道未來還會不會再增加四號、五號呢？網友們對這則故事非常喜歡，大家熱烈地討論道：「呼朋引伴，吃齁到相報！」、「反正妳分不出來誰是誰XDD」、「糟糕，三胞胎偷換人吃這招被識破了XD」、「謝謝妳！真的很謝謝妳照顧孩子們」。

感人的黑衣人們偶爾還會留下禮物給林小姐喔！