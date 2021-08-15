被女友要求「男人30歲應該有車」？眾熱議「入手關鍵」：完全沒必要

買房、買車一直都是大多數人視為人生里程碑的大事，不過就有網友表示，自己一直被女友暗示該買車了，而兩人相處的現況以及經濟能力曝光，也釣出不少人給予意見，並點出判斷是否該買車的各種條件。

原PO在論壇Dcard上發文提到，「我最近剛滿30，到處打工了幾年之後，才找到一個正職工作，還算穩定的做到現在也3年了。跟女友在一起也差不多三年，她小我四歲，已經有正職工作了」。

然而最近女友時不時以「朋友誰誰誰25歲就買車了」、「男人30了，感覺好像就應該要有買車的能力」、「想去遠一點的地方」等話語，有意無意的向原PO提起買車的事情。但原PO一看自己的口袋，不禁感慨「算了一下我的收支，買國產車就很緊繃了，一個月一兩萬的貸款會吃不消，又不想買二手車，因為我家有買二手車不好的經驗。想問一下各位，會覺得男生到了一個年紀之後，就應該要買車當代步工具嗎？」

貼文曝光後，有部分人贊同女方，並回應「這是一定會面對到的問題，無關男女啊，像我跟我老公本來都騎機車，一路到30歲都覺得OK，最後結婚之後發現用車的頻率很高」、「當然阿，不然要一輩子騎機車？雙方父母若要看病時怎麼辦？」「沒車真的很麻煩，男友若沒車我也會買」、「等妳女友被有車的人追走，你就會努力工作存錢買車了。如果剛好被我說中，那恭喜你看清一個人，所以你最好趁現在努力一點，不管是為了女友或自己」、「買不起車不要耽誤人家青春啊，台北可以不急，但中南部沒車等於沒有腳」。

但也有不少人給出判斷關鍵，「覺得既然算過是很緊繃的狀況就不要買，如果是有短暫的開車需求感覺可以從租irent開始」、「車子是負資產，落地就開始掉價，真的有需要再買吧，稅金保養保險車位過路費也都是開銷」、「就標準的傳統觀念吧，買車代表一個檻這樣，但我認為真的有需求在說吧」、「老婆懷孕前我都認為沒那麼必要」、「真的有需求也負擔得起就買，不然買了很少開還要煩惱停車問題，稅金什麼加一加都是開銷」、「人在台北的話，買車完全沒必要，停車超級不方便，固定支出又大」。（編輯：潘毅）

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