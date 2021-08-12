YouTube出現前都怎麼看影片？網友淚憶「始祖平台」：知道的人都老了

隨著網路普及以及拍攝工具的進步，YouTube近年來成為不少用戶最常使用的影音網站，甚至因此帶動許多人成為YouTuber，讓網站上的影片內容更加多元豐富。不過，就有網友好奇詢問「YouTube成為霸主之前的影音網站？」而掀起鄉民回憶起眾多平台。

原PO於PTT八卦板上發文，表示自從YouTube被Google收購後，無庸置疑已成為全球第一大影音網站。但他就產生疑惑，「在這之前，我們到底都在哪裡看網路影片？印象中以前部落格有影片上傳功能，不過畫質都很差，廣告還一大堆，有人有記得在YouTube還沒出現之前，影片到底都存在哪裡嗎？」

問題一曝光，就引來不少網友熱議，「Realplayer，知道的都老人臭」、「其實以前很少看影片，會威力導演就能混飯吃」、「史萊姆的第一個家，以前似乎有搞笑影片區」、「以前影片都FTP啊！你才知道youtube多猛」；其中許多人點名「PPStream」，直言「PPStream，以前大學生最愛」、「ppstream沒有活多久的樣子」、「PPS根本就是netflix始祖，可惜是盜版」。

此外，亦有鄉民解釋，由於YouTube以前並沒有那麼盛行使用，當時想收看影片都必須透過播放器，直到後面出現整合器才便利許多。等到網路普及，加上拍攝工具大幅進步，和智慧型手機的出現，讓YouTube瞬間成為影音網站霸主之一，「以前wmv只能用windows media player開，出現整合播放器才方便好用」、「YouTube當初不怎麼流行，畢竟攝影機少數人擁有，手機大概30萬畫素相機吧？就很高檔了」。（編輯：陳雅雲）

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