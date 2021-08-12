主子有什麼吩咐嗎？奴才出門4天回家被貓咪「狂盯半小時」　網笑猜：牠在回想妳是誰

好久不見就是要多看看妳！網友凌小貓養了一隻2歲半的橘白公貓「啾啾」，日前她離開家4天，沒想到一進門啾啾一直對她喵喵叫，然後趴在沙發上狂盯著她半小時，讓她忍不住表示：「我該注意什麼？」。

凌小貓受訪時表示啾啾是她與先生救援回來的貓咪，有一天半夜先生的朋友打電話來求助表示在某處聽見貓叫聲，愛貓的兩人立刻衝去找了好久，正當以為貓咪掉進排溝裡時，先生突然跑到一柱子旁，打開柱子的門，伸手抓出一隻髒兮兮的小貓，後來得知牠已經在那裏叫兩三天了，或許跟先生有緣才讓他發現。帶回家後發現啾啾是一隻很有靈性的貓咪，聽得懂奴才講話，也很會表達想法，像是牠肚子餓或是發現蟑螂，啾啾就會招喚她過去放飯或是消滅小強。

凌小貓補充由於自己屬於「特殊體質」，很容易吸引特殊朋友回家，但是只要待在啾啾身旁就會有一股安心的力量，而且牠經常盯著自己看，彷彿有話要說的樣子，後來一位通靈的友人突然告訴她啾啾是來報恩、保護她的，因此讓她特別開心。日前凌小貓回娘家4天，一踏進家門啾啾就一直對她喵喵叫，彷彿在抱怨她怎麼那麼多天不在家，然後就趴在沙發上盯著她看至少半小時，讓她忍不住笑說：「四天不在家，回來兒子一直用這種表情看我，我該注意什麼？」。

網友看了啾啾的模樣都紛紛留言表示：「牠在努力回想妳是誰」、「半夜戴好安全帽以及全套護具，其它沒有需要注意的了」、「在思考貓生」、「貓：那麼多天沒回來，回來還看電視，妳的良心不會痛嗎？」、「妳出去了4天，該跟我補償點什麼吧？」。