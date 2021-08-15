鮮奶茶不只兩種原料？手搖店員曝「還會加1食材」升級口感：不會讓你看到

炎炎夏日來一杯清爽的手搖飲，國人最常喝的「奶茶」卻有分普通的奶茶，及鮮奶茶，普通的奶茶是紅茶加奶精，鮮奶茶則是紅茶加鮮奶，但有些店家為了鮮奶茶好喝會加一種成分進去，讓口感更滑順。近日有網友在網路論壇討論，現在的手搖飲料店的鮮奶茶，是不是有些會為了口感更好而把「鮮奶油」加進去，許多家的手搖店員工跳出來解釋，引發討論。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「鮮奶茶只加紅茶跟鮮奶而已嗎」的貼文表示，原PO表示很好奇這個問題，想請有在手搖店工作的網友解答。原PO說自己「奶精派」和「鮮奶派」都可以，更說以前曾經賣過小點心，及在飲品小店打工過，原本的鮮奶茶是用紅茶加鮮奶，但到後期為了增添風味而加了「鮮奶油」，她覺得喝起來是有不同的口感，但感覺好像有點負擔。

貼文一出，有許多在手搖飲料店工作的網友出來表示，「手搖店員工路過，鮮奶茶等於紅茶加鮮奶」、「基本上飲品的名字是鮮奶茶都是加鮮奶」、「問過我家樓下的手搖，他們家也是紅茶加牛奶，而且牛奶是自家品牌的喔！」、「我們家也是單純鮮奶加紅茶而已」、「鮮奶茶就是紅茶拿鐵，是鮮奶+錫蘭紅茶，手搖店員工路過」。

但也有網友說，「的確有些店家會偷混鮮奶油進去喔，但不會讓你看到」、「我記得有些手搖店的觀音拿鐵會加鮮奶油」、「如果是高級的鮮奶油，價格會是牛奶的兩倍以上，我想店家真的是希望飲料好喝一點而已」、「有些加鮮奶油又比鮮奶茶好喝，但價格通常也比較高」。但一般而言，鮮奶茶還是會以「紅茶加鮮奶」為主，不會混鮮奶油。（實習編輯：歐雅如）

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