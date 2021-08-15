帥哥今天一樣嗎？早餐店阿姨「口頭禪+神技」引眾共鳴：怎麼辦到的？

常言道：「一日之計在於晨」，很多人一天的活力來源就在於吃到一份好吃的早餐，每天早上出門固定到自己最愛的早餐店報到，有些老闆也會因此記住你，相信不少人都有這樣的經驗。而近日就有網友就不禁讚嘆，早餐店的老闆記憶力都那麼好嗎？甚至還會甜心喊話，心算也很強，讓許多過來人直言「盛情難卻」，引起熱議。

一位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發了一篇文章寫說，「每一間早餐店，都有一個思路非常清楚，記得所有客人單子，快速算出消費金額，並且會叫你『蟀鍋』（帥哥）跟『沒女』（美女）的姊姊」。這也是大多數人的記憶當中，傳統早餐店老闆的特色。

這篇貼文一出，也吸引網友前來留言表示贊同，「認真覺得在早餐店工作的都很強！動作要快、思緒要清楚、記憶又要好、抗壓性要高」、「多了一味，人情味」、「帥哥、美女是早餐店慣用固定套路，遇過更厲害的套路是被叫妹妹」、「被叫過型男」、「我有時候都很好奇他們是吃了記憶吐司嗎？可以不用單字就記得超多」。

還有一些網友也分享，「我後面一個客人側柱剛落下，姊姊就幫他準備好中冰奶了」、「我們這裡的早餐店老闆會跟夥計說，那個小姐還是先生趕著上班先給他」、「帥哥美女今天一樣嗎？聽到這個都點頭付錢…完全忘記要換口味這事」、「帥哥今天一樣嗎？我內心OS：今天本來想吃隔壁的，被抓到」。沒想到老闆的好記性，對有些人來說很方便，但對某些人來說，在盛情難卻的狀況下，只好每天都吃一樣的早餐，這傳統早餐店的特色，也創造出每天生活的樂趣。（實習編輯：王麗雯）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載