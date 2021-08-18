▲國外一名人妻分享，自己有條25年沒洗過的「小被被」，現在已經看不出原本的樣子，讓網友相當震驚。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

你也有小被被嗎？網友「珍藏25年」毯子模樣曝光 眾笑：它快不行了

不少人都會有從小用到長大的物品，其中「小被被」就相當常見。國外就有一名人妻分享，自己有條25年沒洗過的「小被被」，如今「小被被」已變得破舊不堪，甚至看不出來原來的樣子，影片一出，也吸引網友熱烈討論。

根據《太陽報》報導，國外一名25歲的人妻艾比（Abbie Herbert）在《TikTok》表示，最近有粉絲來信詢問「為何常看見她帶著這條『細繩線』？」她解釋，這一綑棉繩其實是自己的「小被被」，還透露這條毯子至少有25年沒有清洗過。

此外，艾比也提到，她平常也會帶著「小被被」跟老公喬希（Josh）一起入睡，但部分網友卻認為，她的「小被被」都沒洗過，感覺不太衛生，同床的老公應該不能接受。對此，她也回答「老公知道自己和小被被是一輩子都無法拆散的組合，因此非常理解我」。

影片曝光後，吸引了940萬人觀看，紛紛留言回應，「那就是小被被的靈魂啊！」、「天哪，妳乾脆把它做成手鍊可能還可以用得比較久」、「還是考慮做成項鍊」、「建議把這幾條細繩縫進新的小被子，如同繼續擁有它」、「我的天啊！原來這是一條毯子呀」、「妳的毯子快不行了…」、「我也有這樣的毯子，我依舊很愛它」。（編輯：許智超）

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