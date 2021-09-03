去超商不是要買東西？網熱議「NO.1最常做的事」：一週去好幾次

台灣便利商店林立，走沒幾步路就可見便利商店的蹤影，不僅服務項目多元，販售的商品更是應有盡有。對此，近日一名網友在PTT女孩版好奇提問「大家去便利商店最常做的事情？」貼文曝光引發熱議，網友齊聲喊「1目的」竟非購物。

原PO表示「我太愛台灣的便利商店了！讓我真正意識到它的重要性」，他提到以前去新加坡玩，新加坡的雜貨店開得沒有像台灣這麼密集，想買一瓶水是還得要走很遠的路程，才發現台灣的便利商店世界頂尖，是真的非常方便。

原PO接著指出，台灣的便利商店除了滿地開以外，功能還非常齊全，他不禁直呼「我都覺得在便利商店工作的店員都超厲害的」，並透露自己最常去便利商店拿網購商品，不然就是去寄件或繳費。此外，便利商店的咖啡更是他的真愛，最後表示「現在不再是單單賣東西的地方了，甚至還有設置書架給你看書的便利店」，他好奇詢問廣大鄉民「大家最常去便利商店做什麼事情呢？」

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友們一致認同最常做的事是取貨和寄件，「取貨」、「買飲料、取貨、吹冷氣」、「每個禮拜都去寄貨，疫情不想跑多地，都在超商買吃的」、「拿咖啡＋取貨」、「領包裹啊」。

對此，也有其他網友回應「提錢」、「吹冷氣，看看有沒有新商品」、「買咖啡」、「領錢、買水或咖啡，碰運氣看有沒有特價新品或出清折扣」。（編輯：賴詠璿）

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