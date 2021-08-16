科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP。不過，近日就有網友分享自己LINE帳號整個消失，只因失誤「一動作」，引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「我剛剛用手機號碼註冊了一個新的LINE，結果舊帳號直接全消失，希望客服可以幫我找回我的LINE，拜託一定要幫我找回來啦！我以後不會再做這種蠢事了…..大家可以幫我集氣嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應「無解，用同一支手機號碼註冊新的，舊的就會不見」、「下次記得先綁FB跟信箱再用手機號碼辦新的….」、「Line真的是每次換手機最害怕的軟體…操作不對什麼都沒了」、「偶爾真的要用電腦或雲端備份一下QQ以防真的不小心操作錯」、「幫集氣，我也做過一樣的事」、「我也曾經這樣過…不小心用同手機號碼註冊，新的覆蓋舊的，沒救」。

而根據LINE官網服務中心表示，如果完成移動帳號的操作之後，發生好友名單及群組列表消失的情況，可能是您在移動目前的LINE帳號做出「註冊了新帳號」或者「您移動了其他的LINE帳號」，只要執行了上述其中一項操作，您原先使用的LINE帳號將會成為無法使用的狀態，LINE帳號內的好友名單及群組列表等資訊一旦被刪除，亦無法進行復原，因此民眾換手機時，千萬要記得不要再用同個手機號碼重新註冊新帳號，否則舊帳號的紀錄通通會消失不見，也無法救回。（編輯：張嘉哲）

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