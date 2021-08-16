打字會暴露年齡？年輕人揭「2表情符號」已被淘汰：從來都沒用過

隨著科技不斷發展，現今民眾都會透過社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡，而許多人在傳訊時，都會搭配表情符號或顏文字等來表達感情。不過，知名網紅「黃氏兄弟」瑋瑋表示，最近發現公司內的20歲員工早已不會傳「XD」等符號，讓他震驚直呼「感受到代溝！」

瑋瑋13日就於臉書上發文，表示發現自己公司的年齡20歲左右的員工，打字聊天時已經不會用「XD」這個符號了，讓他震驚直呼「害我現在打字順手要輸入XD時都會猶豫，Q__Q這哭臉好像也要被淘汰了」 ，這也讓瑋瑋不禁感嘆「24歲就感受到代溝的我…」。

貼文一曝光，就引來不少網友留言，「XD早就是老人用語了」、「我最近也把XD收起來了…」、「我13，從來都沒用過XD！！！我都用emoji」、「我是國中生，我完全不知道XD是什麼…………」、「現在的00後很少用XD了」、「聊天時默默收起打XD的衝動」、「超有同感⋯⋯我明明也是個年輕人啊」。

但仍有人持不同看法，直言「怎麼可能！！！XD」、「我公司一個大學剛畢業的小朋友瘋狂用表情符號和顏文字耶XDDD」、「我也20歲左右，但我很愛用XD」、「我是覺得挺實用」、「真假XDD我也老了Q__Q」、「我還是會用耶，這表情很好用啊XD，儘管蘋果手機還要切輸入法我還是會切來用XD」。（編輯：陳雅雲）

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