影／奴才親手做玩具進獻主子　遭貓咪「冷眼直盯」：這什麼東東？

好歹也捧個場嘛！日本一名推主養了一隻5歲的白底虎斑貓「真太郎（まめたろくん）」，這天推主9歲的兒子要做暑假作業，煞費苦心花了兩天時間反覆試驗，終於做好一組貓咪玩具，沒想到主子的反應卻讓網友都笑翻了！

推主帳號@ kuromametaro620表示5年前開車上班的途中看到一隻當時還小的真太郎疑似被車撞蹲在路邊，不僅嘴巴流血左前腳也嚴重受傷，推主立刻將牠帶到獸醫院治療，雖然倖存下來左前腳卻已變形無法正常使用。真太郎從此就住在推主家，過著受寵愛的生活，平時喜歡悠閒地躺著，也喜歡飛撲追逐玩具，也與推主兒子感情非常要好。

日前兒子有一項暑假作業，需要用到電池與塑膠片表達動力學，因此兒子突發奇想花了兩天時間反覆試驗，成功做了一組貓咪自動玩具，欣喜若狂地放在真太郎面前，眼見塑膠片在真太郎面前轉啊轉，卻沒想到牠一點興趣都沒有，只是睜大雙眼直盯著奴才看，彷彿眼前沒有任何物品、完全忽視眼前的玩具！

真太郎的反應讓影片分享後短短一星期就累積超過171萬人次觀看，許多網友笑說：「連看都不看一眼」、「主子的反應也太好笑」、「貓：有甚麼東西嗎？」、「心血被徹底漠視了」、「傻眼貓咪了」現在一起來看看這段影片吧！