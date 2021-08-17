麥當勞薯條吃不完？內行曝「包裝神秘機關」完美封口　網大悟：吃20年都不知道

台灣速食業者眾多，各家都有其不同的特色，而速食業「麥當勞」因其獨特的薯條風味，以及時不時推出新產品，深受大眾喜愛，但唯一詬病即是不少人討論「薯條如果沒有馬上吃完，才放一下就軟掉不好吃」。而就有網友分享其實麥當勞的盒子有「神秘保存機關」，引發熱烈討論。

一名網友在抖音（Tik Tok）貼出影片表示「當你不想要一次吃完麥當勞薯條的時候」接著示範如何將薯條完美保存，首先將盒子兩側的壓痕往內壓，接著將薯條盒上凸起那塊往下折進縫隙裡面，如此一來就能變成一個密封小盒子，隔絕空氣接觸薯條，比較不會那麼快變軟。

影片一出，吸引不少國內外網友留言表示「原來是這樣用…」、「原來麥當勞的盒子是這樣用」、「之前有沾番茄醬的，現在是保存薯條，長知識了」、「生活小知識欸」、「cool！是個很棒的功能」、「吃麥當勞20年了都不知道有這功能呢！wow」。

不過，也有不少網友留言表示「很抱歉，我沒這問題」、「我通常都不會吃不完…」、「我只懇求店員給我更多…」、「很棒的影片，不過我通常拿到後不久就吃完了」、「我總是迫不及待的吃光它，謝謝妳的影片」、「我只希望店員多給我一些，好讓我不要那麼快吃完」、「haha！我用不到這技能，因為我總沒留下」。（編輯：張嘉哲）

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