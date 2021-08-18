可以撿屍嗎？酒吧外驚見貓咪「醉倒路邊」！網神比喻：週五下班的社畜

美麗的澎湖擁有豐富景觀和許多歷史建築，獨特的美景讓人彷彿置身在夢幻島，對貓來說亦然。近幾日在澎湖一家酒吧外，直擊橘貓醉倒路邊的場景，毫不設防的模樣讓網友紛紛大讚：「澎湖的橘貓果然很Chill！」。

這隻醉酒貓是在澎湖酒吧火唷 HOYO附近生活的浪喵「橘橘」，每天都於下午時逛到店門附近，趁著暖陽高照，露著肚子便於大馬路上昏睡起來，因其自由不羈的睡姿，又正好攤在酒吧店門外，讓人不禁聯想到許多剛喝完酒，抵抗不了醉意而躺倒路邊的尋歡人。

橘橘常年在火唷附近徘徊，對鄰里周遭非常熟悉，個性親人友善，使店內客人都非常喜歡牠，常常還會有人特地來朝聖，在店內拍攝這隻慵懶隨興的醉酒貓。而這組照片上傳社團後吸引眾多人的目光，大家紛紛大讚：「貓咪的夜生活很豐富哦！」、「撿屍囉XD！！」、「大白天就喝成這樣母湯喔！」、「澎湖的貓貓就是Chill」、「週五的社畜下班後」、「其實代表這邊環境對貓很友善，貓有安全感！」。

額外九月中火唷HOYO舉辦了豐富的講座及表演，可以一邊與作家任明信、朱家安面對面交流，一邊享受來自泰雅族的新音樂，更有可能在下午時遇見文內的醉酒貓咪「橘橘」，若有興趣去澎湖觀光的網友，可以點以下連結去酒吧主頁上看看喔！