▲有網友好奇詢問「台灣牛肉泡麵的霸主？」而引起老饕們分享心目中的答案。（示意圖／翻攝pixabay）

台灣必吃哪款牛肉泡麵？老饕喊「最強3巨頭」：吃了10年還是沒對手

泡麵市場競爭激烈，近年來品牌五花八門，口味也越來越多樣，讓消費者的選擇更加豐富。對此，就有網友好奇詢問「台灣牛肉泡麵的霸主？」而引起老饕們分享心目中的答案。

原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣泡麵可說是舉世聞名，美味到甚至連外國YouTuber也大讚，其中牛肉麵的款式相當多樣。這就讓他好奇「究竟哪一款才是牛肉泡麵的霸主？十年來都只吃味味一品的原味珍汁牛肉麵，不知道有沒有其他更屌的可以屌打他」。

問題一曝光後，就引來老饕紛紛熱議，其中「統一蔥燒牛肉麵」、「味味一品」和「滿漢大餐」都被點名，直言「其實我覺得統一紅燒牛肉麵的湯超好喝」、「統一蔥燒啦」、「認真回，相似價位裡，味味最好吃」、「滿漢大餐、味味一品、一度贊，三國鼎立」、「最近吃味味極品紅燒牛肉麵不錯吃」。

除了上述答案，亦有鄉民推薦其他款，「把一度贊放在哪裡？」、「皇朝牛筋不錯但是沒辣」、「推洪師博三寶牛肉麵，只是很貴XD」、「台酒酸菜牛」，甚至還有老饕提及早已絕版的商品，「以前有個金車家傳洋菇牛肉麵不錯」。（編輯：陳雅雲）

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