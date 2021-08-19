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毛孩日常淘口袋

影／給孩子一個機會！幼喵排隊喝奶卡不到位　「傻眼貓咪」表情全都錄

文 : 寵毛網

給小的一點機會啊！貓咪幼兒期間非常依賴母親，媽媽不僅會教導「貓濟關係」的規範，身上的奶水更是小貓重要的營養來源，可日本網友卻發現自家母貓身上，居然多了隻「不需要喝奶」的傢伙，而真正飢餓的小貓崽，卻楚楚可憐地坐在一旁等待！

貓媽媽在今年7月喜獲7隻寶貝！（圖／Twitter帳號：kl_qnt）

每天的哺乳時間都是場硬仗！（圖／Twitter帳號：kl_qnt）

小貓崽在2021年7月中誕生，至今不過一個月大的牠們，需要大量攝取貓媽媽的奶水來成長，可這胎數量眾多，一下子竟產下7隻小貓，使小貓們競爭乳頭的戰爭變得非常激烈，而在這種緊張時刻，飼主竟發現貓爸爸也跑來亂，不管其他小貓，一頭栽進貓媽媽的懷裡大吸特吸！

小貓楚楚可憐地做在貓媽媽身後等待。（圖／Twitter帳號：kl_qnt）

飼主：大哥大哥！給你的小朋友一點機會吧！！（圖／Twitter帳號：kl_qnt）

小貓睜著無辜的雙眼，眼神直勾勾地盯著鏡頭後的主人，彷彿在無聲控訴自己餓肚子的不滿，而貓爸爸卻置若罔聞，仍快樂地窩在老婆肚子前享受豐沛的奶水，完全不管自己飢餓可憐的小寶寶，只能說真是一隻長不大的貓咪啊！上傳網路後博得眾多網友的視線，大家回覆：「可憐巴巴」、「我說那位爸爸，這樣在小孩面前實在不ok喔！」、「失職爸爸！」、「要排隊等吃飯QQ」、「爸爸真是豬隊友XD」。

同場加映：找錯地方喝奶的小貓！

Tags : 傻眼貓咪喝奶寵物虎斑貓咪

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