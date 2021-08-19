影／喜獲麟兒！生日聽見牆壁傳喵喵聲　鑿開驚見受困小貓咪：禮物太突然

老天爺來送生日大禮了！網友曾小姐日前生日當晚，在自家車庫聽見小貓叫聲，循聲找貓後發現牠被困在轉角的牆壁裡，只好「鑿洞救貓」，沒想到牆壁裡真的出現一隻小橘貓，一看見人竟然奶兇奶兇地狂哈氣，讓曾小姐忍不住苦笑：「這生日大禮也來得太突然了吧！」。

曾小姐受訪時表示，生日當天回家停車時，就聽見車庫傳來小貓叫聲，一開始以為在天花板，後來發現貓在抓牆角的牆壁，由於那裡沒有任何開口處，研判小貓應該是從天花板的洞掉落，只好與家人拿工具挖牆，花了半個多小時真的在牆後發現一隻一個多月大的小橘貓！曾小姐苦笑地說，平常在網路上看見「鑿洞救貓」的情節，沒想到真的發生在自己身上，而且還是在生日當晚，讓她忍不住自嘲：「昨天生日的我，整個晚上都在救貓 ，莫名其妙地過完了我的生日，這生日大禮也來得太突然了吧！」。

由於小橘貓受到不小驚嚇，一直對曾小姐與家人狂哈氣，也緊張到不敢吃飯，隔天帶小貓讓獸醫師檢查，幸好牠身體很健康。原本還在考慮要不要接受這份「老天爺的生日大禮」，沒想到2天後小橘貓適應良好，不僅開吃狂嗑，給摸給抱，還在貓砂裡表演翻滾，讓曾小姐覺得牠實在太ㄎ一ㄤ，只好決定收編取名叫做「貢丸」，希望牠能平安健康地長大！

曾小姐將這段「鑿洞救貓」的生日驚喜分享在貓咪社團，果然吸引許多網友留言表示：「超棒的生日禮物，要珍惜」、「你的禮物，天上掉下來的」、「登愣！驚不驚喜！意不意外！」、「喜獲麟兒XD」、「橘貓：妳有生日禮物了嗎？沒有？那妳現在有了」、「生日禮物自己跑來了，拆牆就是拆禮物！」現在一起來看看貢丸的影片吧！

