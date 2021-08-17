結束WFH又開始常遲到？上班族吐「關鍵原因」引眾人共鳴：我也是

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，許多公司也陸續取消居家辦公，改回原本正常上班模式。不過，就有一名女網友發文，表示就算自己住在公司附近，卻還是常遲到，並透露「致命原因」，貼文一出，網友全認了。

該名女網友在社群平台《Dcard》上以「來分享一下大家上班遲到的原因？」為題發文，表示雖然公司距離她住的地方只有5分鐘的車程，卻還是常常遲到，並透露致命原因「但因為就是愈近，愈會拖到最後一秒才出門」。

原PO接著說，有時下雨天想說叫個計程車，有時則是打開LINE以後，就會忍不住開始回訊息，「總之距離公司愈近反而不一定是好事」，因此她也很好奇「大家上班遲到的原因通常是為什麼」？

貼文一出，掀起熱議，「滑手機滑到太晚出門」、「睡過頭跟路上塞車、量體溫、等電梯」、「蹲大便…」、「賴床，想睡覺而已」、「蛤？我從來沒遲到過欸…」、「早上上廁所邊滑手機，跳出訊息看到時間，乾….快來不及了，不過以前還要化妝，現在因為疫情戴口罩，每天素顏超舒適」。

其中，也有網友和原PO一樣，「我也是因為離家近」、「住太近」、「目前沒上班遲到過，但唸國小時國小就在家對面，我還是常常遲到」、「10分鐘路程，每天固定遲到3分鐘…不知道為啥就是起不來…」；另外，還有網友注意到，「5分鐘車程還要搭計程車？」、「我只看到5分鐘還叫計程車好奢侈」、「5分鐘搭計程車…」。（編輯：郭佩蓉）

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