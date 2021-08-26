七年級生未婚人口超過一半！他淚揭「男女真實心聲」：講不出結婚好處

據內政部戶政司109年人口統計資料顯示，目前台灣30至39歲未婚人口有158萬21人，約佔該區間總人口數347萬8217的45%，七年級生半數仍不婚的現象也引發社會關注。對此，就有網友點出七年級不婚的「關鍵苦衷」，讓眾多鄉民只能淚喊「太中肯」。

內政部的資料顯示有半數七年級生恰逢適婚年齡，卻仍沒有步入婚姻生活。原PO則在PTT上分享自身的觀察經歷，「我身邊台清交電資學院的同學們，30歲以上未婚非常多，單身的人不分男女大約分成三種 1.事業狂2.旅遊達人3.御宅族」。

他隨後再細分兩性的選擇不婚的原因，「男生如果中規中矩24歲碩班畢業找到研替，年薪百萬過完3年，一年花費20萬不出國，假設存240萬已經27歲，3x歲存到6-7百萬總算是有點頭期款了，買兩千萬買的公寓，30坪三房兩廳，要背1200萬的貸款。過程中還要栽培孩子，根本不敢算，換句話說可能要到50歲才有自己的閒錢，想到這裡，一些男生就會覺得不如單身比較快活，面對這樣的生活不禁感嘆有個富爸爸差很多」。

反過來女生要面對的是什麼？原PO認為，「女性24歲畢業到公司職場又重溫了一下當年身為大一學妹的待遇，相貌出眾的主管自然會搭上，除非對象真的夠強大，不然交往後又會陷入以下思考模式：自己賺錢能力又不輸男生，我爸媽辛辛苦苦栽培我， 要我冒風險步入婚姻當煮飯婆？門都沒有！要老娘選擇家庭主夫？那些都是吃軟飯的男人，價值比以前那些工具人還低，憑什麼經濟重擔要在老娘身上？都還沒結婚，有的男人還要我幫忙揹房貸，問題要是離婚，我不就白繳了？不幫忙又要說自私」，並發現影響七年級男女雙方不婚的苦衷中，最終還是房價問題導致。

最後原PO也感慨，「男生起薪PR90的年薪百萬都過這麼苦了，你說這以下還能想什麼？能做的就是放棄買房」，但普遍社會大眾還是一股腦地想買，「買到那種美其名三房一廳，實際上是兩房一廳一倉庫1700萬都買了，或是有的父母把孩子買房當成新的比拚項目，替孩子出頭期款再讓孩子背房貸，簡單來說就是幫孩子撐面子」。

不少網友看完分析文後也只能淚推，「很真實反應男女的想法」、「不結婚好處有一堆，而結的好處又有多少？問過目前身邊已婚沒人講得出」、「中肯推，就是這樣，沒勇氣買房，哪敢步入婚姻」、「只要想買房子的，全部都只能過窮人生活」、「在台灣結婚生小孩後，就是墮入貧窮的階級生活」、「大概就是，能只交往，幹嘛結婚？」。（編輯：潘毅）

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