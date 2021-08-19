你還會用Yahoo奇摩嗎？網揭「3大不敗優勢」：其他平台找不到

▲近日有網友在PTT提問「Yahoo奇摩為何屹立不搖？」對此，許多網友紛紛推爆「3功能」，大讚服務好又方便！（圖／翻攝畫面）

如今科技日新月異，網路已十分發達，無論是手機或電腦，幾乎是每個人必備的物品，不過，大家在瀏覽器的選擇不盡相同，近日就有一名網友好奇在PTT發問「Yahoo奇摩為何屹立不搖？」問題曝光，許多網友紛紛推爆「3功能」，大讚服務好又方便！

原PO在PTT八卦板以「Yahoo奇摩怎麼撐到現在的？」為題發文，他表示「Bing還有MicroSoft撐腰，Google應該是各位的標配，很久以前雅虎收購奇摩，曾經輝煌一時，但Google出現時，好像就比較有競爭對手」，他並好奇詢問大家「Yagoo奇摩怎麼還可以活得這麼好，有沒有八卦？」

對此，不少網友都大推「購物中心」，紛紛回應「有在購物中心買東西嗎？品質大概是三大購物平台裡面最好的，你買過的東西從物流到商品的過程中都可以評分，基本上可以過濾一些爛商品、爛運送、爛安裝，對提升品質很有幫助，但其他兩家根本沒看過有這機制可以評分」、「購物中心很推」、「yahoo購物可以買到其他平台缺貨的商品XD」、「雅虎購物中心挺不錯的啊！」「還是會去選擇雅虎購物中心買東西」。

另還有人直指「一些管制網路的公司只能用奇摩看股票，奇摩股市跟新聞還是很多人會看。」「長輩必用，奇摩首頁可以看新聞跟一堆東西，不懂電腦的長輩比較常用奇摩」。（編輯：許苡晴）

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