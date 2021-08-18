曖昧男傳「1表情符號」代表穩了？男網友興奮喊「衝啊」：沒興趣才不會亂加

▲有女網友近期對一名男性友人抱有好感，但對方最近都會在訊息最後方加上一個表情符號，讓她心動詢問「請問這樣穩了嗎？」（示意圖／取自Unsplash）

不少人在曖昧期間，總會因對方一個舉動或訊息，就讓自己心神不寧。對此，就有女網友指出，近期對一名男性友人抱有好感，然而對方最近都會在訊息最後方加上一個表情符號，讓她瞬間心動詢問「請問這樣穩了嗎？」

原PO於《Dcard》上發文，表示最近對一名男子抱有好感，「我都直接對他丟直球，他對我也會回應」，但近期對方傳訊時，都會在訊息最後加上愛心符號，讓她激動直呼「請問這樣穩了嗎？」

貼文一曝光，紛紛引來網友興奮留言，「穩！衝啊！」、「其實滿穩的欸，無敵的吧XD」、「一個字，穩」、「有這個愛心暈爆！直接衝了」；甚至有內行解析，指出「蠻穩的吧？畢竟這種愛心是要另外按出來的，跟貼圖裡出現的那種不一樣」、「穩啊！除非是對朋友都習慣放愛心的人」、「應該是穩了！因為我對我沒興趣的妹子不亂加emoji，怕被誤會」。

不過也有過來人提出不同看法，直言「上次被曖昧女生傳，後來直接掰」、「我有經驗被傳，然後暈船，結果最後她說這是很開心的意思，還是祝福妳」、「我遇過也會打愛心的～問過當事人說，有時候打些欠揍的話也會加欸」、「不一定吧？我傳愛心的話只是裝可愛而已像是這樣」；事後原PO也傳來好消息，對方也坦言對自己有好感，表示應該過不久就能在一起。（編輯：陳雅雲）

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