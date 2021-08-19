交友軟體「穩聊對象」為何常突然消失？過來人揭「殘忍事實」：換下一個

現在許多人會利用交友軟體拓展交友圈，不只是為了找另一半，也會利用軟體來找興趣相投的朋友，不過剛開始用交友軟體，雙方是從「網友」開始當起，還沒見到時，僅能用社交平台聊天。近日有網友在網路論壇上討論，在交友軟體上，原本穩聊的對象突然消失，其他網友則告訴她「一個事實」，引起討論。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「穩聊的對象消失」的貼文，原PO說，跟對方在交友軟體上認識，從5月開始聊天，聊了一個月後換到LINE上，這之間從來沒有斷過聯繫，原PO與對方因為疫情的關係，直到最近才見面，第一次見面的時候，對方給原PO的感覺很好，一直都有話聊，直到第二次，兩人去看了夜景，對方突然抱住原PO，瞬間她覺得心臟被爆擊，再隔一天，雙方聊天也都還好好的，結果在禮拜天，對方消失一整天，且訊息都完全沒回，原PO很難過，詢問有經驗的人該如何放下。

網友看到貼文後表示，「原po跟我好像，我也會遇到這個狀況，後來為了防止走心就不太用了」、「我剛跟你發生一模一樣的事，現在還痛苦到不行，跟對方聊快一個月，一對一，沒其他穩聊對象，覺得蠻合的來」、「跟我這幾天的處境也差不多，不要想太多，你會遇到更好的人」。

用過交友軟體的過來人戳破一個事實，「我也遇到過，妳可能被當備胎了」、「其實他忽然抱你也有可能只是因為那時候氣氛使然。講那些話也有可能你是備胎，或是後來找到更喜歡的人，所以不理你了」、「代表你在她心裡沒什麼地位，下一個更好」、「在交友軟體遇到的男生通常都是在撒網，而妳只是網中其中之一」，也有網友建議，「放下吧，交友上也很多海王，不是見面覺得不對，就是找到新的女孩」、「我個人覺得在交友軟體認識的話，這種情況肯定是會常常發生的，相處過程感覺很好、感覺對方好像對你有意思，結果人就突然不見了！」（實習編輯：歐雅如）

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