台灣第一名滷肉飯是誰？網友搶答「3霸主」：聽見中華一番BGM

▲近日有網友在PTT好奇發問「吃過最好吃的滷肉飯是哪間？」釣出老饕曝光心目中的「口袋名單」。（示意圖／取自pixabay）

台灣小吃眾多，其中，「滷肉飯」是最常見的銅板美食之一，不僅深受國人喜愛，許多外國客也讚不絕口！而近日有網友就在PTT好奇發問「吃過最好吃的滷肉飯是哪間？」釣出許多老饕激推「這3家」，直呼「吃不膩！」

原PO在PTT女孩板以「吃過最好吃的滷肉飯」為題發文，他表示，自己最近很喜歡吃滷肉飯，滷肉飯也算是台灣著名美食，他並好奇「不曉得各位吃過最好吃的滷肉飯是那間？」他透露，以前在南部吃過一間很厲害的，但是沒有名字他也忘記了，因此便詢問大家「有沒有好吃的滷肉飯名單呢？」

問題一出，立刻掀起熱論，大家紛紛回應「新竹城隍廟柳家，號稱新竹第一」、「認真推，我的第一名，旗山潮魯阿麗粥舖」、「西門天天利，拜託吃吃看」、「台北市的話目前金峰第一」、「新竹阿富滷肉飯」、「三重五燈獎真的很好吃，雖然他的招牌是豬腳，但滷肉飯超讚！」「認真回，秀朗汕頭麵裡的滷肉飯」、「士林滷三塊、基隆廟口天一香、鬍鬚張」、「懂吃的人一定知道，台南阿和肉燥飯」、「超愛吃台南的菜三毛，有夠油有夠香配豬血湯阿斯~」。

而綜合網友意見，最受推崇的則是位於三重的今大滷肉飯、基隆廟口的天一香滷肉飯，以及北投的矮仔財，「台北的話目前是今大最厲害，厲害的程度遠遠甩開其他家」、「矮仔財，偶爾跑去北投就是去吃那間」、「基隆廟口天一香唯一選擇」、「今大，吃了真的會有中華一番的bgm（背景音樂）在腦海響起，店小二也不錯啦！但有點甜」、「最愛今大惹，吃不膩！」（編輯：許苡晴）

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