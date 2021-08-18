影／抓到了齁！貓咪「偷掀魚缸蓋」被逮個正著　定格「心虛表情」笑翻網友

現行犯被抓包了吧！貓咪就是一種對那裡好奇就往哪裡去的生物，即使奴才已經做好了各種防範，牠們就是不死心地想要一探究竟。日本就有一隻喵星人因為想偷玩魚缸裡的魚，偷偷掀開蓋子時被奴才抓包，沒想到瞬間化身成「雕像」，彷彿在說：「我什麼都沒做！」。

推主@NEKOLAND13家裡有隻1歲多的漂亮橘貓「Emma」，由於牠個性調皮出頭很多，經常被奴才爆料牠幹了哪些大事！這天牠又想要使壞，跑到客廳盯著魚缸裡的魚，沒多久竟然偷偷掀開魚缸上的蓋子，一隻小毛手不安份地伸入魚缸，剛好被奴才看見怒斥了一聲之後，牠竟然「瞬間凍結」變雕像，就這樣一動也不動地僵化在魚缸旁，臉露心虛的模樣彷彿在說：「我……我什麼都沒做喔！」。

照片被分享到推特後短短幾天就吸引超過17萬人次按讚，不少網友都紛紛留言笑說：「敵不動我不動，敵動我還是不能動！」、「我……我就看看而已」、「牠只是想幫忙餵魚飼料啦」、「想要喝個鮮魚湯結果被抓包！」、「喵：我只是看一眼，真的！」。

來看一段Emma半夜搗亂被強制帶走的畫面，真的太搞笑了！