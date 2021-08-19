下班時間「準時離開公司」會被刁難？老鳥曝「職場內幕」：快離職

▲每個人都厭惡加班，總希望自己能夠準時下班，但近日就有網友表示，因為自己準時下班而被關切。（示意圖／翻攝自pixabay）

朝九晚五是許多民眾羨慕的上班時間，一到下班時間，只要把事情做完，準時走是天經地義的事情，不過你是否遇過，有些公司主管會因為員工事情做完「準時下班」，而會有所刁難？近日有網友在網路論壇上透露，自己準時下班卻被關心，釣出不少苦主，引起熱議。

一名網友在網路論壇《Dcard》上PO一篇「準時下班被關心」的貼文「我今年剛畢業開始上班，因為事情都在上班時間做完，所以準時下班，不過這個舉動被主管關心，我一直不懂，為什麼事情做完了還要在公司裝忙？難道不能回家好好休息讓工作和生活平衡？」

網友看到留言後先是說，「我們單位晚個十分鐘就被關心怎麼不回家」、「我在外商，沒有不準時下班的只有提早而已」、「我是晚下班會被問怎麼還不走」、「我都打18點準時下班，主管看到我超過18點還沒走覺得超怪，還叫我趕快回家」、「我每天17:00一到事情做完就下班」。

而有更多苦主也吐出職場內幕，「我都下班準時走，還被說，只是來上班的人沒有融入大家」、「其實傳產很多這種陋習，面試時跟你說正常上下班，一到下班時間沒人準時走，這時你敢走嗎，反而這種對新人心裡壓力極大，準時走又感覺會被說話，像這種公司就不用待了，待越久，心理也會生病」、「我們公司原訂5:30下班，但我通常因為工作很多都加班到8:00多下班，我們部門卻被董事長叫去罵說太早下班了，遇到這種公司快離職」。（實習編輯：歐雅如）

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