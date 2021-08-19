iPhone慘掉馬桶變超臭！苦主面臨「殘酷抉擇」：轉賣只值2千

每當拿到自己購買的新產品時，不管是什麼樣的用品，很多人在剛開始使用的那幾天都會非常寶貝、呵護它，捨不得讓它摔倒地上，或是東碰西撞的。不過就有網友分享自己朋友剛換新手機沒多久，卻在上流動廁所時發生慘劇，整支手機掉進了化糞池裡。

一位網友在臉書社團《爆廢公社》貼文指出「這真的很重要，現在陷入選擇障礙中！今天晚上，有個人新買的哀鳳…..掉進流動廁所那個踩沖水會打開蓋子的化糞池裡面，然後他很勇敢的伸手去撿起來，只是那隻手機變的超臭！而且洗了還是一樣…摸了手上還立馬沾上屎味那種，如果換成是你們，你們會拿去給人清一清，就繼續用？還是賣了然後買一隻新的？」

原PO也在留言區提到，「我剛從晚上八點幫他清到現在（凌晨一點半），味道還是好臭，而且我的手洗這麼多次，摸到手機手上一樣有味道」，他們連通訊行也已經問過了，賣掉手機價格只值兩千，可是買手機要四萬多，這樣的處境讓他進退兩難，不知道該如何是好。

沒想到網友也是很認真的回答，「換殼換保護貼換手機外殼」、「請人拆機清理」、「有錢就換新機，沒錢就貼一層膜將就用」、「繼續用，外殼一定丟了，機身盡可能的先消毒然後各種有香味的輪流擦或噴」、「如果手機防水，那就拿去洗啊！」、「賣給誰啦，只要賣給還能呼吸的人，都會被退貨吧」、「我也掉過，味道真的超級重」。（實習編輯：王麗雯）

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