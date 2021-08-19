送禮花束「完全不實用」卻很受歡迎？女孩吐真實心聲：怎麼能不收

▲有些男生會送女生花，但是否曾想過女生其實對於花束這個禮物，愛好並不高嗎？（示意圖／翻攝自Pixabay）

送禮給心儀的女生或是女朋友對男生來說是一大學問，人說「送禮送到心坎裡」，要思考怎麼樣的禮物是讓女生會喜歡的。近日有網友在網路論壇討論「女生真的會喜歡收到花作為禮物嗎？」許多女生紛紛表達內心真實想法。

這位網友在網路論壇PTT BOY-GIRL版上以「女生真的會喜歡『花』這種東西嗎？」為題，透露「如果妳是一個到處都有追求者的女生，常常有人誇妳漂亮，但女生真的會喜歡花這種表達情意物品嗎？還是送其他東西女生會更高興？」

網友看到貼文後留言，「誰送比較重要吧」、「沒有吧！現代根本沒什麼人會送花啊」、「女孩討厭花的不多，除非討厭你」、「有的花束很俗氣，也是考驗你的品味」、「不特別喜歡，但看到別人收到還是會默默羨慕一下」。

有不少女孩表示，送花其實很浪漫，「超喜歡花，收到會覺得很浪漫」、「很喜歡花，覺得浪漫」、「日常不用送一大把很俗的，小小一束也行啊」、「喜歡，不一定要大束的，小束精緻容易處理」、「喜歡，但小小束就好，感覺很浪漫」、「花是一種浪漫的象徵，很具意義，雖然真的不能幹嘛，但這麼浪漫怎能不收」。（實習編輯：歐雅如）

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