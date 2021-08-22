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男友「市區開車接送」必收油錢！女曝「收費方式」引眾傻眼：是在搭Uber？

▲一位女網友無奈表示，男友開車出門都會要她支付油錢，而完整「收費細節」曝光後，立刻引起網友熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
文 : NOWnews今日新聞

男女交往時採取「AA制」，出門玩、吃飯都各付各的，在近年已經相當常見。但有一位女網友無奈提到，交往一段時間後，男友開車都會要她支付油錢，而完整「收費細節」曝光後，立刻引起網友熱議。

原PO在論壇Dcard上發文提到，「跟男友在一起快一年了，我們平常買東西或吃飯都是AA制，但三個月前開始，他某天面有難色吞吞吐吐地問我說『之後的油錢可以幫忙分擔嗎？』當下我沒想太多就說好了」。

不料執行油錢AA制後，原PO開始感到相當疑惑「實行之後其實滿怪的，出遠門開車油錢我可以分擔完全沒意見，但在市區內他載我的話，其實油錢很難算所以我每次都還要問他說我要給他多少，這樣讓我覺得好像是我叫Uber一樣。想問問這邊的大家，男友開車載我收油錢是很普通的事嗎？」

▲原PO分享與男友間的交往細節，引發眾多網友關注。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO分享與男友間的交往細節，引發眾多網友關注。（圖／翻攝Dcard）

多數網友看完兩人收費方式後，紛紛搖頭回應「我真的沒辦法理解斤斤計較的AA制，生活上大家互相，幫對方多付些也是一種關心的快樂啊」、「有點太摳 之後大概連停車費也AA」、「如果說大金額要AA制還沒話講，小金額還要跟另一半錙銖必較？」、「這種男的我一律建議全部分手」、「也是頗小氣！ 吃飯什麼AA還好，出遠門分擔油錢也合理。但市區這種也要收，完全可以掰了」。

但也有人認為，「要不要問他是不是有什麼難處啊？突然說要分擔油錢也許是經濟上出了點問題吧」、「其實汽車在市區內行駛最耗油，而且妳都說面有難色可能經濟上出了什麼問題啊」、「養車真的很累，市區比長途更耗油，每天開一個月的油錢大約要6000塊左右，如果你男友薪水不到五萬建議他把車賣了騎車載你就好」。（編輯：潘毅）

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Tags : AA制Uber分手情侶接送收油錢男友開車

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