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台北人都懂港火、館麥？橡皮擦VS擦布哪個對？特殊「地區用語」讓眾人吵翻天！

shutterstock_1667877913▲原PO在貼文中寫下「擦布（橡皮擦）」，讓許多網友為此吵了起來。（圖／Shutterstock）
文 : NOWnews今日新聞

不同地區不同的特殊用語，部分生活用品、地區，或是景點會有「簡稱」，即為該地區的特殊用語。近日有網友在網路論壇問網友，有哪些是台北特有的用語，不過網友卻為「1用品」，在留言區吵翻，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「有哪些台北特有的用語？」的貼文，原PO先是列了兩項，分別是：「館麥（館前路麥當勞）及擦布（橡皮擦）」，最後因為網友在底下吵翻，原PO又再補上：「單純只是想聊聊不同的地方文化，希望版友不要太過激動」。

▲原PO在網路論壇《Dcard》上詢問台北有哪些特殊用語。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）
▲原PO在網路論壇《Dcard》上詢問台北有哪些特殊用語。（圖／翻攝自網路論壇《Dcard》）

網友看到貼文，留言表示，「北車（台北車站）？板車（板橋車站）？」、「西歐麥當勞（士林西歐加油站對面的麥當勞）」、「安森（大安森林公園）」、「國館（國父紀念館）、中紀（中正紀念堂）、民權西（民權西路）」、「港火（南港火車站）」、「國圖（國家圖書館）」。

但因為原PO在貼文中寫下「擦布（橡皮擦）」，讓許多網友為此吵了起來，「哪會講擦布，明明都講橡皮擦」、「擦布我在台中也會講欸，這不是台北才有吧」、「台北不講擦布的，正名橡皮擦」、「台北人不會說擦布，那是南部人的用詞」、「橡皮擦明明叫擦子」、「擦布是啥鬼啊，台北人都說橡皮擦吧」。（實習編輯：歐雅如）

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Tags : 中正紀念堂台北台北車站國父紀念館地區用語大安森林公園擦布橡皮擦麥當勞

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