台北人都懂港火、館麥？橡皮擦VS擦布哪個對？特殊「地區用語」讓眾人吵翻天！

不同地區不同的特殊用語，部分生活用品、地區，或是景點會有「簡稱」，即為該地區的特殊用語。近日有網友在網路論壇問網友，有哪些是台北特有的用語，不過網友卻為「1用品」，在留言區吵翻，引起熱議。

這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「有哪些台北特有的用語？」的貼文，原PO先是列了兩項，分別是：「館麥（館前路麥當勞）及擦布（橡皮擦）」，最後因為網友在底下吵翻，原PO又再補上：「單純只是想聊聊不同的地方文化，希望版友不要太過激動」。

網友看到貼文，留言表示，「北車（台北車站）？板車（板橋車站）？」、「西歐麥當勞（士林西歐加油站對面的麥當勞）」、「安森（大安森林公園）」、「國館（國父紀念館）、中紀（中正紀念堂）、民權西（民權西路）」、「港火（南港火車站）」、「國圖（國家圖書館）」。

但因為原PO在貼文中寫下「擦布（橡皮擦）」，讓許多網友為此吵了起來，「哪會講擦布，明明都講橡皮擦」、「擦布我在台中也會講欸，這不是台北才有吧」、「台北不講擦布的，正名橡皮擦」、「台北人不會說擦布，那是南部人的用詞」、「橡皮擦明明叫擦子」、「擦布是啥鬼啊，台北人都說橡皮擦吧」。（實習編輯：歐雅如）

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