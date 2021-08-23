影／搞笑藝人是你？貓咪單挑蓮蓬頭「屁屁倒掛朝天」　網笑：空中瑜珈？

愛投羅網鎖定你（蓮蓬頭）Oh~ Wo~！台灣網友吳庭瑜每次上廁所時，自家貓咪「哈姆」都會趁此時衝進去跟蓮蓬頭線大戰，而後落得動彈不得的下場，可牠卻完全不怕，屢敗屢戰、屢戰屢敗！

哈姆目前八個月大，個性天真爛漫，常常做出很「ㄎㄧㄤ」的舉動，骨子裡的橘貓基因也發揮得淋漓盡致，看到什麼都想嘗一口，有時甚至連奴才的頭髮和衛生紙都不放過！平常吳小姐不在家時都會緊閉廁所門，因此裡頭的空間對哈姆來說非常神秘，每次只要廁所門開啟，牠便會一溜煙地跟進去，而後開始牠與蓮蓬頭三百回合的大戰！

哈姆宛如孫悟空降臨怪物巢穴一般，進去立刻開始與蓮蓬頭纏鬥，可打著打著卻將自己卡在線上，貓屁股朝天無法動彈，模樣非常好笑，讓一旁的吳小姐看了滿頭問號，不禁開口詢問：「你到底有啥毛病？」。但哈姆的字典中似乎沒有失敗二字，一有機會仍勇往直前與蓮蓬頭對打，然後再以吳小姐上前救援做結。

吳小姐形容哈姆就是一隻諧星貓咪，時常露出怪表情外，還像狗狗一樣熟悉握手、坐下等等的指令，平常喝水也會突然發瘋，對著水盆展示貓式拳法，將水通通趕出水盆外！其中最經典的就是將自己困在蓮蓬頭水管上的故事，影片Po上社團後引起眾多網友關注：「原來是捕貓器」、「人家在練體操吧 #只是看不出哪個項目」、「你真的很不懂，明明是空中瑜伽！」、「拍攝者不救XD」、「屁屁好可愛！毛茸茸的！」。