帶我回家！網友外拍遇小貓「抱緊處理」求收編！眾人笑：緣份來得好突然

這種緣份來得好突然！一名推主在日前到漁港拍攝日落，正在瘋狂捕捉天空不斷變化的美景時，突然覺得腳邊有不尋常動靜，低頭一看竟然有一隻小浪貓爬上小腿喵喵叫，彷彿在吶喊：「帶我回家！」。

推特帳號tsumugi20210724的飼主表示當時看見小貓著急的表情與叫聲，一定是餓了很久，便覺得不能留下牠，趕緊帶回家照顧順便通報當地收容中心尋找失主，並且在網路上分享小貓的照片，沒想到一直都沒有人出面認領，反而有許多網友支持推主收編，推主只好「順應民意」留下牠並取名「Tsumugi（つむぎ）」。由於Tsumugi當時叫得太厲害，聲帶不小心受傷，經過幾週的照顧，Tsumugi不僅恢復健康，體重也從原先800克增加到1公斤多，現在每天在家裡四處攀爬探索，變成一隻漂亮又塞奶的暹羅貓！

網友看了都紛紛留言大讚：「謝謝你收留牠」、「這是宿命的相遇」、「這表情讓人無法抗拒」、「很棒的緣份」、「你是被選中的鏟屎官，認命吧！」、「可愛到犯規」。（編輯：陳珮瑜）

來看一段Tsumugi玩累了躺在推主身上度咕的影片，超級可愛！