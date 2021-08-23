LINE群組太多如何篩選？內行推「必加社群」：撈到超多優惠

如今科技日新月異，網路通訊越來越發達，社群軟體的使用也相當普遍，而通訊軟體LINE在台灣的普及度一直相當厲害，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「LINE的社群到底要不要加？」沒想到卻引出了大量婆媽用戶指出了「一定要加」的理由，直言「這樣很聰明」，引起熱議。

這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「有加哪些LINE社群」的文章中表示，「自己是有加討論獨立樂團、美劇的區域性社群，不過最後很常淪為聊天社群，自己也不是很習慣跟陌生人瞎聊，有沒有哪類的社群滿實用的，上次去逛寶雅看到他們好像有經營自己的社群」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「反正到最後一定會變成早午晚安長輩圖社群，或是政治、錯誤健康社群」、「不好爬文，有些專業群就退了」、「跟寵物鸚鵡有關的社群，還有長照社群、失智症社群，大概就這幾類」、「加入什麼自煮群組，結果都在聊天」、「當然是投資股票啊」。

同時也有婆媽網友點出「省錢類型的社群」一定要加，可能會撈的到不定時的優惠，「藥妝店的優惠超多哈哈」、「省錢版啊」、「像這樣的社群有著明確的群規和簡易的心得要求，不會淪為聊天群組，氛圍很棒」。（編輯：王柏文）

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