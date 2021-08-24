最強反差萌？猛犬露牙示威　見主人「假裝昏倒」竟1秒變身軟萌小狗！

這牙齒真的會嚇昏人！國外網友養了一隻羅威那犬叫「大熊（Bear）」，大熊個性易緊張，而一緊張就會露出牠驚人巨大的牙齒，但主人只要假裝被牠嚇昏，大熊會立刻變副面孔做出貼心小舉動！

大熊非常討厭剪指甲，但生活在室內的動物因為沒有足夠的跑動和磨爪工具，便必須定期修剪以維持行動自如，可這行為對大熊來說就是個夢魘，每次看到飼主拿出指甲剪，牠會立刻做出呲牙裂嘴的表情，巨大牙齒和強烈的大嘴巴，都讓人類感受到嚴重的威脅，這時候飼主會歪一邊假裝昏倒，大熊見此會立刻回神，還貼心的把飛到一旁的指甲剪主動遞回主人手上，以表歉意。

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張力如此巨大的影片在網路上博得許多關注：「天啊看那個牙齒我就不行了！」、「這家人心臟好大顆！」、「示威是恐懼的表現，希望狗狗能盡快安心下來」、「敢養猛犬的人必須每天都有一定的覺悟啊！」。