阿嬤家地板都長一樣？網友曬「復古花色」勾童年回憶：零錢掉了就找不到

台灣天氣潮濕，冬夏季溫差極大，因此家中的地板該如何抉擇，才能讓住的舒適，也成為不少人的重點考量。不過建屋蓋厝的時候總有預算考量，日前就有網友拍下台灣傳統老房常見的地板好奇材質與名稱，照片曝光吸引不少網友都直呼是「阿嬤家的地板」，更有內行揭曉這類材質用途讓許多民眾也紛紛喊長知識了。

日前一名網友在臉書社團《爆系知識家》內貼出這張照片，並好奇詢問「請問各位知識家，以前這種老舊建築的地板（如照片），它的專有名詞叫什麼地板？」，只見照片內的地板呈現許多灰色石頭的橫切面，顏色有白、灰、黑，由深至淺都有，是台灣許多建築當中常見的材質。

照片曝光後也喚起許多網友的共同回憶，紛紛在底下留言表示「這個銅板掉下去，根本訓練眼力找….」、「這個躺在地上很舒爽」、「這叫阿嬤家地板」、「零錢掉下去會找不到的地板」、「我鄉下也是這種地板，好處是髒看不出來，東西掉了也難找」、「擦乾淨就是很好午覺的地方」，甚至有民眾無奈貼出圖片表示「我火龍果掉在地上，再也找不到了」換來不少網友大笑。

不過討論串中也有內行網友解釋，其實「阿嬤家地板」正確名稱叫「水磨石」地板，不少人也稱為磨石子，是將灌完漿表面灑石子，凝固成型後再用特殊拋光機器研磨粉光而成，「這東西以前要做的價格不低耶」、「肯做的泥作師父越來越少了，這種地坪角落機械磨不到的地方都要用手工磨」、「磨石子，這種地板如吹南風比較不會潮濕喔」，另外也有過來人表示「在一些傳統觀念中，家裡用這種地板是紀念前人踩著石頭路，篳路藍縷白手起家，但現在物質生活比較好，所以就都改用磁磚了」。（編輯：楊智傑）

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