啤酒加可爾必思竟然超好喝？內行曝超商飲料「隱藏版組合」：意外非常搭

▲台灣不僅手搖飲料店林立，超商、超市的飲品種類也十分多元。（圖／Shutterstock）

台灣不僅手搖飲料店林立，超商、超市的飲品種類也十分多元。近日，就有網友在PTT女孩版提到「大家會自己調什麼特製飲料？」同時分享自己近期發現好喝的「4款組合」，貼文曝光引發熱議。

原PO以「大家會自己調什麼特製飲料？」為題，表示最近發現幾個飲料組合特別好喝，每個都是隱藏款，且不藏私和大家分享配方：

1.無糖綠茶＋無糖優酪乳，因為本身覺得優酪乳口感太稠，結果加了綠茶後意外發現很搭，變比較水又有綠茶的香味。

2.藍莓＋無糖綠茶，某天想喝點甜的東西，但又怕不健康，就用無糖綠茶＋藍莓，用果汁機打，結果蠻清爽好喝的。

3.啤酒＋可爾必思，這是在日本別人教的喝法，覺得超好喝。

4.高粱＋養樂多，高粱的刺會被中和，但又有酒香，也不錯喝。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，許多飲料控也跳出來分享自己的隱藏款配方，「美式咖啡＋保久乳」、「雪碧＋綠茶」、「布丁煉乳酪梨牛奶，真的很好喝」、「三色奶茶，是棕櫚糖＋奶＋紅茶，要弄成漸層」、「牛奶加甜酒釀」、「葡萄柚汁＋葡萄柚果肉＋咖啡，這樣比西西里檸檬咖啡還好喝」。（編輯：賴詠璿）

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